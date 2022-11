Lucros da Galp descem 52% no primeiro semestre do ano

O lucro da Galp desceu 52% no primeiro semestre deste ano comparativamente ao período homólogo, de 462 milhões de euros para 223 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a petrolífera.

Relativamente ao segundo trimestre deste ano, o lucro também baixou, de 332 milhões de euros, no segundo trimestre de 2018, para 231 milhões de euros, ou seja uma quebra de 30%, de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS).

O relatório da Galp Energia, SGPS, S.A. divulgado hoje pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM)

O EBITDA RCA (resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 2% no primeiro semestre, face ao mesmo de 2019, subindo de 1,08 mil milhões de euros para 1,10 mil milhões de euros.

No segundo trimestre, o EBITDA RCA desceu de 628 milhões de euros para 615 milhões de euros, comparando períodos homólogos.

A dívida líquida desceu no primeiro semestre 8%, de 1.738 milhões de euros para 1.598 milhões de euros. Quanto ao segundo trimestre, desceu de 1,7 mil milhões de euros para 1,5 mil milhões de euros.