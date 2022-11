Benefícios fiscais a combustíveis fósseis vão custar 430 milhões este ano

Ao contrário do que aconteceu em 2018, o custo dos benefícios fiscais associados ao uso de combustíveis fósseis deve voltar a subir este ano. Ao todo, o Governo conta “dar” 436 milhões de euros, segundo a previsão inscrita no Orçamento do Estado, mais 3% do que no ano passado, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

No ano passado, a despesa fiscal em Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) havia descido para 422,1 milhões de euros, um valor significativamente inferior aos 500 milhões de euros registados em 2017. Estes dados constam da Conta Geral do Estado de 2018.

Segundo o jornal, o principal benefício em sede de ISP foi atribuído no uso de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade e calor - este custou 152,4 milhões de euros ao ano passado, pouco mais de um terço (36%) do total.

Os mesmos dados mostram ainda que os benefícios se materializaram principalmente em isenções, que custaram 310,9 milhões de euros. Por sua vez, as taxas preferenciais em sede de ISP em 2018 custaram cerca de 111 milhões de euros.