O Estado deve apoiar os media?

Em novembro, na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta, perante aquilo que considera a “situação de emergência” da comunicação social portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou a pergunta no ar: “Até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir?”

O Sindicato de Jornalistas vai aproveitar a deixa para lançar a discussão sobre o tema.