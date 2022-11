Como a volta a França está a puxar por uma têxtil de Barcelos

A Volta a França em bicicleta comemora este ano o centenário da camisola amarela e a celebração promete ter um impacto direto e indireto de um milhão de euros na P&R, uma têxtil de Barcelos especializada em vestuário técnico de desporto, já habituada a subir ao pódio das grandes competições internacionais. A ligação desta empresa ao Tour começou há oito anos, através da Le Coq Sportif, fornecedora exclusiva de todos os equipamentos de pódio da mais famosa prova velocipédica do mundo.

Assim, além da ‘amarela’ vestida pelo primeiro da geral, saem de Barcelos as camisolas verdes, brancas, às bolinhas para os líderes de todos as classificações e prémios, sempre ultraleves (88 gramas), mas com muitos requisitos técnicos, tal como o equipamento personalizado com 150 gramas que o líder veste no contrarrelógio.

E isso traz desafios especiais à empresa, como aconteceu há dois anos, quando o britânico Chris Froome perdeu mais de cinco quilos entre o início do Tour e o contrarrelógio