Banca paga €50 milhões por ano por causa das taxas negativas

Ainda não foi desta que Mario Draghi voltou a ‘apertar’ com os bancos. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira adiar para setembro a discussão de novos estímulos, nomeadamente o agravamento da taxa negativa de remuneração dos depósitos do sector bancário. Mandatou as estruturas do sistema do euro para estudarem todas as opções e apresentarem propostas daqui a mês e meio. E, na lista das mais prováveis, está um agravamento da taxa negativa atual, que já está em -0,4%.

O italiano quer que a banca comercial canalize mais crédito para a economia real e reduza a liquidez excedentária que tem parada nos cofres dos bancos centrais nacionais. O que não tem conseguido até agora. Apesar de essa opção por manter dinheiro parado no BCE custe €7,6 mil milhões por ano à banca, segundo estimativas calculadas para o Expresso pelo economista Eric Dor, diretor de Estudos Económicos no IESEG, na Universidade Católica de Lille, em França. Mais de metade do fardo é suportado pelos bancos alemães e franceses. No caso da banca portuguesa, o custo anual estimado é de €50 milhões, um montante modesto à escala da zona euro, metade do que paga a banca irlandesa e 13% do que paga a banca finlandesa.