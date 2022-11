Venezuela manda uma carta rogatória ao Banco de Portugal

A Venezuela enviou uma carta rogatória para Portugal para obter documentação do supervisor da banca. O objetivo é ter meios de prova para poder decidir a anulação da subscrição de títulos de dívida do Grupo Espírito Santo (GES), que trouxe prejuízos a entidades estatais. Este é mais um capítulo na relação diplomática sensível entre Caracas e Lisboa por conta da herança trazida pela queda do Banco Espírito Santo.

Ao abrigo da Convenção de Haia (para a obtenção de provas no estrangeiro), há uma carta enviada por um departamento do supremo tribunal de justiça venezuelano dirigida à justiça portuguesa, mas com um destinatário: o Banco de Portugal (BdP). Segundo a consulta feita pelo Expresso no Juízo Local Cível de Lisboa, Caracas pede ao sistema nacional para que o supervisor liderado por Carlos Costa entregue as auditorias e avaliações feitas ao antigo BES, mas também as análises que foram realizadas às sociedades do ramo não-financeiro do GES. Além disso, são solicitadas as recomendações, orientações e o plano de contingência que foram emitidas pelo supervisor relativamente ao BES. Ao todo, são 13 documentos, alguns nunca tornados públicos.