Os robôs já contratam. Poderão despedir?

A inteligência artificial já substitui os recrutadores em muitas das suas funções, como a triagem de currículos ou a entrevista de candidatos. A questão de fundo é se, no futuro, o papel dos recrutadores e dos responsáveis de recursos humanos deixará de fazer sentido. Quando a identificação de candidatos, mesmo para funções difíceis de preencher, já é assegurada por algoritmos e a inteligência artificial analisa em segundos milhares de currículos ou conduz entrevistas de seleção, fará sentido continuar a recorrer a um recrutador humano?

José Miguel Leonardo, diretor-geral da Randstad Portugal, e Victor Pessanha, diretor da Hays Portugal, estão em sintonia na resposta: o futuro do recrutamento passará pela automação, mas não eliminará a necessidade de ter humanos a liderar o processo e a assegurar que a escolha dos candidatos é a certa. Até porque a experiência recente mostra que deixar, exclusivamente, a decisão de contratação nas mãos da tecnologia comporta riscos elevados.

O que mudará, então, na forma como as empresas vão contratar no futuro? Pouco e, simultaneamente, tudo. Os algoritmos, hoje já decisivos na identificação de talento e nas fases iniciais de seleção, deverão ser otimizados para assegurar essas tarefas com menor margem de erro e viés. O recrutamento preditivo — que cruza a utilização de tecnologias de machine learning e algoritmos estatísticos para antecipar se um candidato (pela sua experiência passada e características) é o ideal para a função — deverá generalizar-se. Os avanços nos sistemas de reconhecimento de voz e na replicação de emoções humanas nos robôs transferirão para a tecnologia as entrevistas de seleção. A otimização das plataformas de recrutamento fará dos anúncios de jornal artefactos históricos.

No essencial, aquilo a que vamos assistir no futuro é a uma aceleração sem precedentes das tecnologias hoje já disponíveis. E neste contexto, garante José Miguel Leonardo, o papel dos profissionais de recursos humanos não sai enfraquecido, antes pelo contrário. “A tecnologia vai alterar o papel do consultor, mas não o vai eliminar. Vai aumentar a inteligência na decisão ao fornecer mais dados, a velocidade dos processos, mas não extingue o papel humano.” Victor Pessanha corrobora: “A intervenção humana será ainda mais essencial para gerir as carreiras dos candidatos e acompanhá-los nas decisões.”

E uma das razões para esta necessidade é não ter sido assegurado que os algoritmos são igualitários e livres de preconceitos. “Os algoritmos dependem de quem os constrói, e há estudos que indicam que potenciam as discriminações em vez de as anular”, alerta Maria do Rosário Palma Ramalho, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É por isso que muitos especialistas já falam na necessidade de criar um código de ética para as máquinas. Nesse dia abrimos caminho ao recrutamento totalmente digital mas também à automação das lideranças e ao aparecimento dos chefes-robô, que alguns estudos antecipam como certa nesta década. E aí também as máquinas vão poder despedir-nos.