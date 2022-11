Futuro do trabalho. Em 2048, um robô vai ter um ‘salário’ maior que o seu

Como se escreverá o futuro? Em 1930, o economista John Maynard Keynes já lançava a mesma pergunta. No ensaio “Economic Possibilities for Our Grandchildren”, já procurava antecipar o que poderia esperar para o nível de vida daí a 100 anos. Na altura, a grande interrogação era se as dores de reajustamento que se viviam na economia, sobretudo no mercado de trabalho, seriam transitórias ou permanentes. A questão permanece atual e deverá atravessar as próximas décadas. Durante um longo período, o trabalho ocupou o papel principal na criação de valor nas economias. A tecnologia está a mudar o paradigma. Em Portugal, tal como noutros países ocidentais, a fatia do salário no valor criado por cada trabalhador enfrenta uma queda de longo prazo. O que significa que a remuneração do trabalho está a perder terreno para o capital e deve tornar-se minoritária no espaço de três décadas. O que significa que a produção está a ser feita cada vez mais por máquinas em vez de trabalho. Um advento que pode chegar ainda mais cedo caso a nova vaga de inteligência artificial (IA) acelere a automação em marcha nas empresas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)