Caso Vale do Lobo: Caixa estuda ações judiciais contra ex-gestores da equipa de Carlos Santos Ferreira

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem na sua mão uma análise jurídica que indica que há razões para uma ação contra ex-administradores do banco público, do tempo de Carlos Santos Ferreira, devido ao empréstimo a Vale do Lobo. O dossiê está a ser gerido com pinças na instituição financeira e neste momento, ainda não houve notificações aos antigos gestores. Mas há uma pressão externa: o Governo pede uma decisão rápida. E “eficaz”.

“A CGD tem informado o Governo sobre o andamento dos trabalhos, estando a administração a dar cumprimento às instruções do acionista e a promover as medidas que considera convenientes para esse fim que se quer célere e eficaz”, responde ao Expresso o gabinete de imprensa do Ministério das Finanças.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)