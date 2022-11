“A CP não é uma empresa, é uma organização indefinida”, diz ex-presidente

Passou mais de um ano desde que foi aprovado o contrato de serviço público que prevê a transferência de €80 milhões este ano para a CP, e o Governo mantém o processo em suspenso. Carlos Nogueira diz que nunca temeu pela segurança dos passageiros ou dos trabalhadores.

O contrato de serviço público entre a CP e o Estado já devia ter sido assinado. O que é que se passa?

É uma peça essencial que decorre de uma resolução do Conselho de Ministros de 31 de dezembro de 2018 e que fixa as compensações financeiras para a CP por um prazo de 15 anos. Ficou definido que para 2019 e 2020 seria de até €80 milhões por ano. É obrigatório que o Estado celebre este contrato com a CP. O contrato decorre dos serviços deficitários que a CP é obrigada a realizar por força de desígnios de coesão social e territorial. Todas as linhas são deficitárias exceto a de Cascais e a do Norte.

Não chegou nenhum dinheiro à CP...

Não. Este contrato de serviço público está a ser negociado desde junho de 2018. Passou mais de um ano. É uma matéria complexa, em que intervêm as tutelas e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). É fundamental para o equilíbrio económico-financeiro da CP.

O que está a impedir que avance?

A CP fez o que tinha de fazer, entregou a sua versão a 15 de fevereiro. Diria que os impedimentos são do lado do Governo, mas não sei as razões. O orçamento da CP tem considerado essa compensação. Se esse dinheiro não chegar por via do contrato de serviço público, a CP terá de ser financiada por outras vias, que podem ser um aumento de capital estatutário ou empréstimos do Ministério das Finanças. A dívida financeira está nos €2,6 mil milhões. Em 2018, a CP teve prejuízos de €105 milhões, dos quais €70 milhões de juros de dívida. Esta dívida é incomportável, é insuportável. Mas há boas notícias, há um calendário para que seja paga. O Estado terá de aumentar o capital estatutário para que a CP possa honrar os seus compromissos e pagar as dívidas.

A comissão de trabalhadores deixou um alerta no início do ano quanto aos riscos que a falta de investimento colocava ao nível da segurança dos passageiros e dos trabalhadores. Alguma vez esteve em causa a segurança, quer no material circulante quer na infraestrutura?

Nunca temi pela segurança dos clientes e trabalhadores. Na CP existe de forma clara a cultura da segurança ferroviária. Se as composições não estão em perfeitas condições, não circulam. Se os pareceres técnicos dizem que não há condições, suprimem-se os comboios. Foi noticiado que exonerámos o diretor de material circulante da CP, mas fizemo-lo por múltiplas razões. Ele depois veio dizer que a segurança estava em causa porque alterámos o círculo de manutenção do material circulante, mas fizemo-lo dentro dos parâmetros de segurança, sem riscos, e com base nos pareceres das direções de engenharia da CP e da EMEF e com comunicação à AMT, que o homologou.

E de quem é a responsabilidade do desinvestimento na ferrovia?

Dos sucessivos governos. Se se continuar a manter o foco e o investimento no sector ferroviário vamos demorar 10 anos, pelo menos, a recuperar para bons níveis de pontualidade, regularidade e fiabilidade, mas ainda assim estaremos longe dos países desenvolvidos — estamos a anos-luz de Espanha. As pessoas já perceberam que este é um transporte amigo do ambiente, cómodo, seguro, económico e eficiente. É preciso muita vontade política e esforço financeiro e que se olhe para o que está a ser feito à nossa volta.

A CP deve assumir as limitações do seu serviço?

Se à partida sei que não posso assegurar determinados comboios, altero o horário, é uma forma honesta de estar no mercado.

O atual ministro, Pedro Nuno Santos, disse que a CP tem de ser uma empresa honesta. Antes não era? Era o anterior ministro, Pedro Marques, que não a deixava ser honesta?

É o problema de resistir quando se alteram horários. Cai o Carmo e a Trindade em cima da CP, caem os autarcas, os sindicatos, a oposição, é inevitável fazer ajustamentos nos horários quando há problemas no material circulante.

Com este ministro foi mais fácil alterar horários?

Sim.

Como deixa a CP?

Está tudo por fazer. Estive dois anos a frente da empresa. Um ano foi para conhecer a organização, e com um conselho de administração com apenas três pessoas.

Era curto?

Sim, por isso é que o Governo o aumentou agora para cinco. Sempre disse que era impossível fazer isto com três pessoas. E é preciso continuidade e estabilidade da equipa, concentrada num plano estratégico. Não se pode andar no faz e desfaz. A CP não é uma empresa, é uma organização indefinida. Porque tem um acionista que muda de acordo com o ciclo político, o que é bom, porque estamos em democracia, mas esses ciclos políticos alteram profundamente a estratégia da CP. O cartão que os gestores da CP têm de ter é de gestor qualificado. E a CP tem pessoas muito qualificadas a todos os níveis.

Recebeu alguma indemnização pelos meses que não vai cumprir de mandato?

Ainda não falei com o Governo sobre esse tema.

O que vai fazer agora?

Vou descansar, estar de férias para compensar os dois anos de férias que não tive. Tive uma agenda muito pesada. Em setembro logo verei. Tenho umas ideias.