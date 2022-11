Notas falsas apreendidas crescem à boleia dos 500 euros

Nos primeiros seis meses deste ano, houve quase 500 notas de 500 euros a serem apreendidas. Eram falsas. Nos últimos seis meses de 2018, o número nem chegava às 100 unidades. As notas de valor mais elevado foram das que mais contribuíram para o aumento das notas contrafeitas apreendidas, uma evolução que contrariou a retirada de notas falsas na Zona Euro. Portugal representa, porém, apenas 3% de todas as notas de euro retiradas do mercado.

“Durante o primeiro semestre de 2019, foram retiradas da circulação, em Portugal, 7.427 notas contrafeitas”, assinala o comunicado emitido pelo Banco de Portugal esta sexta-feira, 26 de julho.

O peso é, contudo, reduzido em relação à Zona Euro: apenas 3% do total. “No primeiro semestre de 2019, foram retiradas de circulação cerca de 251.000 notas de euro contrafeitas”, indica o Banco Central Europeu num outro comunicado também divulgado esta sexta-feira.

No caso português, o número do primeiro semestre trata-se de um agravamento de 10% face ao segundo semestre de 2018. Segundo o BCE, o comportamento europeu foi distinto. Os números das notas contrafeitas apreendidas “constitui uma diminuição de 4,2% face ao segundo semestre de 2018 e menos 16,6% do que no primeiro semestre de 2018”.

“A quantidade de notas contrafeitas apreendidas continua a ser residual em relação à quantidade de notas em circulação”, alerta, porém, o supervisor liderado por Carlos Costa, o que também é sublinhado pelo BCE.

De resto, Portugal enquadra-se no padrão europeu: as notas de 20 e 50 euros continuam a ser as mais apreendidas. Mas as que registaram mais agravamentos foram as de maior denominação.

Foram apreendidas 479 notas de 500 euros entre janeiro e junho, face às 75 unidades falsas que foram retiradas de circulação no segundo semestre de 2018. Nas notas de 200 euros, a apreensão visou 291 unidades, bastante acima das 21 do semestre anterior. Houve uma duplicação na retirada de circulação de notas de 100 euros: de 225 para 524 notas. Em maio, entraram em vigor novas notas de 100 e 200 euros, em que as características de segurança são mais apertadas.

As notas de 5 euros continuam a ser alvo de contrafação residual: apenas 45.

“Desde o lançamento da primeira série de notas de euro, o Eurosistema – ou seja, o Banco Central Europeu (BCE) e os 19 bancos centrais nacionais da área do euro – aconselha os cidadãos a estarem atentos e a verificarem as notas que recebem", sublinha a nota da autoridade liderada por Mario Draghi.