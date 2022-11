Entrevista ao ex-presidente da CP: “Vamos demorar 10 anos a recuperar a pontualidade e a fiabilidade do serviço”

Chegou à CP em junho de 2017, após uma longa carreira na gestão de empresas, em sectores tão diversos como o imobiliário, o financeiro ou o aeroportuário. Foi confrontado com uma empresa à beira da rutura. “O verão do ano passado foi dramático”, reconhece. Sai antes do fim do mandato, interrompido abruptamente por decisão do Governo. Uma “surpresa” com a qual não contava. E diz que está tudo por fazer na CP.

Sai da CP antes do final do seu mandato. Demitiu-se ou foi demitido?

Falando claro, eu não me demiti. A minha forma de estar não se compagina com deixar coisas a meio. Estava preparado para chegar ao final do mandato.