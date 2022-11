Comprar casa é mais barato que arrendar

Já é mais barato comprar casa do que arrendar. Um estudo da Century 21 Portugal, divulgado na manhã desta sexta feira, revela que adquirir um imóvel de 90 metros quadrados tem um engargo mensal entre 14% a 61% inferior ao arrendamento.

Ainda assim, a taxa de esforço exigida às famílias apresenta diferenças assinaláveis, comparando os concelhos mais turísticos com o resto do país. “Os três factores que mais condicionam o acesso à habitação são a concentração urbana, turismo e procura internacional”, diz ao Expresso Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal.

Lisboa, Porto e Algarve são as zonas onde a taxa de esforço para aquisição é mais elevada. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), por exemplo, a taxa é de 58%, seguida de Lagos (52%), Loulé (52%), Tavira (52%) e Albufeira (48%).

“O evidente desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação na capital justifica esta tendência”, refere o estudo. Os cinco concelhos onde é mais acessível comprar são Portalegre – com uma taxa de esforço de 16% -, Santarém (15%), Bragança (15%), Castelo Branco (14%) e Guarda (13%).

Com o objetivo identificar o esforço financeiro exigido às famílias para aceder a ambas as soluções de habitação, o estudo revela que o acesso à habitação está ajustado à capacidade das famílias, salvo as zonas de maior concentração urbana.

“Este estudo vem pôr as coisas em perspetiva. A habitação não é um problema em si, mas uma consequência de uma realidade económica que está em profunda transformação. Portugal tornou-se um país muito atrativo. A resposta está no sector privado, com o aumento da oferta que vai claramente equilibrar o mercado”, conclui Ricardo Sousa.