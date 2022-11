CEO RESET. O truque de António Ramalho para controlar a sua agenda? Reuniões só de meia hora ou em pé

O CEO do Novo Banco é defensor de algumas rotinas diárias. Eis um dia normal na vida de António Ramalho:

“Eu acordo por volta das seis e meia, um quarto para as sete. Tenho o despertador para as cinco para as sete e acordo sempre antes. Depois faço sempre exercício físico de manhã. Sou um grande defensor da “alma sã em corpo são”. Acho que é um bom princípio e, portanto, faço sempre o exercício de manhã até às sete e meia, um quarto para as oito. Depois tomo um duche, um pequeno-almoço rápido e estou no banco por volta das oito e um quarto”

“A grande vantagem é que tenho o melhor aparelho possível no meu ginásio. O aparelho que me assegura que eu vou lá todos os dias é a televisão no teto. Este é o aparelho de ginásio mais importante porque me permite ver as notícias. Vejo sempre a SIC Notícias logo de manhã e a Bloomberg. Da Bloomberg vejo um bocadinho até acabar o exercício, da SIC Noticias vejo quase todo o alinhamento das notícias, depois ouço a TSF quando venho no automóvel. Portanto, estou razoavelmente informado sobre o dia quando entro no banco”

“Normalmente, entre as oito e um quarto e um quarto para as nove faço o ponto da situação da manhã e a organização do meu calendário. Depois sigo normalmente a minha vida profissional e interrompo fazendo reuniões de meia-hora. Tento fazer reuniões sempre sem atraso e sempre de meia-hora. Normalmente, entre as reuniões, faço os despachos, telefonemas, as coisas do dia-a-dia da coordenação e do controlo que um CEO tem de fazer. Hoje em dia, com o modelo de governação que nós temos, temos mais comités etc. Estamos a tentar focar-nos nos comités durante o período máximo de duas horas”

“Normalmente almoço fora do banco. Nós temos aqui a possibilidade de almoçar no banco e eu tento almoçar fora do banco porque não gosto de me manter na instituição fechado. Aliás, fechei a cozinha na instituição exatamente para não facilitar. Não há almoços entre colaboradores a não ser o almoço de quarta-feira do Conselho”

“Acho que a banca é uma infraestrutura que precisa que as pessoas convivam com a sociedade, que encontrem a sociedade, que conversem com o homem que vende jornais”

“É à hora do almoço que leio o Financial Times: mais as colunas de opinião e menos a notícia imediata. Durante a tarde, tento não ter reuniões depois das seis e meia. Foi uma instrução que estabelecemos na casa por questões de equilíbrio”

“Como quase sempre tenho um almoço profissional, procuro fazer este período de trabalho entre as oito e um quarto da manhã e as oito e um quarto da noite. Tento não ultrapassar esses minutos. Tento não fazer reuniões entre as seis e meia e as oito. Tenho normalmente uma última conversa com a minha chefe de gabinete por volta das sete e um quarto e para prepararmos as coisas do dia seguinte e os ajustamentos em relação aos calendários”