Brasmar compra empresa espanhola de polvo cozido

A portuguesa Brasmar comprou a espanhola Foncasal, especializada em polvo cozido refrigerado pronto a consumir e outros cefalópodes. É a sua segunda aquisição em Espanha em três meses, depois da compra da La Balinesa, dedicada a produtos fumados, como o salmão, em abril.

A empresa, que assume o estatuto de líder do setor alimentar de produtos do mar congelados, não divulgou o valor do negócio, mas assume, em comunicado, que esta aquisição é uma " prova da pretensão de fortalecer a relação da marca com o mercado espanhol e, consequentemente, o seu crescimento no mesmo".

Com sede na Trofa, a Brasmar comercializa mais de 200 tipos de produtos do mar congelados, do pescado ao marisco ou ao bacalhau demolhado ultracongelado e seco, e diz ter no polvo "uma aposta estratégica" .

A empresa, detida pelo VigentGroup e pelo private equity MCH, está presente em mais de 40 países, tem unidades industriais em Portugal e na Noruega, emprega mais de 400 colaboradores e faturou 195 milhões de euros no ano passado. Para este ano, prevê um volume de negócios de €300 milhões, distribuído por mais de 40 mercados.

A Foncasal, que acaba de entrar no seu universos, foi fundada na década de 90, está sedeada em Logroño - La Rioja e fatura 18 milhões de euro, metade dos quais fora de Espanha.