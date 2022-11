ADSE: Conselho Geral e de Supervisão considera “inaceitável” atraso nos reembolsos

Para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE é “inaceitável” o atual incumprimento dos prazos para pagamentos das despesas submetidas pelos beneficiários ao abrigo do regime livre.

“As Tabelas do Regime Livre da ADSE fixam um prazo máximo de dois meses para o pagamento dos reembolsos, após a entrega dos documentos na ADSE e respetiva codificação. Atualmente verifica-se um incumprimento generalizado da ADSE no cumprimento deste prazo, o que é de todo inaceitável, prejudica claramente os beneficiários e põe em causa o bom nome da ADSE”, diz o CGS em comunicado.

Este órgão da ADSE, presidido por João Proença, é constituído, nomeadamente, por representantes do Governo, dos beneficiários e dos sindicatos, e reuniu ontem, quinta-feira, como o Conselho Diretivo da ADSE. Desse encontro saíram várias recomendações sobre diferentes problemas que afetam este subsistema de saúde.

Uma das preocupações do CGS são os referidos atrasos que têm vindo a ser denunciados, nomeadamente, pela organização 30 de Julho, associação nacional de beneficiários da ADSE.

De acordo com o CGS “o número de exposições” relativas a reembolsos “é muito elevado – 67 exposições no primeiro semestre (38% do total das exposições no mesmo período)”. O organismo insta a ADSE a “rapidamente repor o pagamento no prazo máximo de 60 dias” e, para isso, deve “reforçar os meios humanos ao dispor do Departamento de Administração de Benefícios” para fazer face à falta crónica de trabalhadores - que também tem vindo a ser noticiada. Neste momento, entram nos serviços da ADSE cerca de 12 mil faturas por dia, segundo o comunicado do CGS.

Além disso, o CGS sustenta que a ADSE deve proceder rapidamente à alteração dos procedimentos, já que “o processamento das faturas é demorado e precisa de urgente modernização”. E pede que seja agilizada a celebração de um protocolo com a Autoridade Tributária, o que ajudaria em termos de simplificação.

Mudanças nos apoios aos internamentos devem ser bem comunicadas

Os internamentos prolongados, que têm gerado muita polémica com beneficiários a receberem cartas a anunciar o corte nas comparticipações por parte da ADSE – e a ficarem confusos com a falta de informação – é outro dos temas visados pelo CGS.

A este respeito, o órgão liderado por João Proença, sustenta que “deve ser tornado bem claro que a ADSE suporta, nos termos fixados nas tabelas do Regime Convencionado e do Regime Livre, as despesas com cuidados de saúde dos seus beneficiários, quer os mesmos estejam nas suas casas, em lares ou em situações de internamento, e quer estas situações sejam ou não apoiadas pela ADSE”. Além disso, no entendimento do CGS “a ADSE deve continuar a apoiar os Internamentos médico-cirúrgicos, nos termos fixados nas Tabelas” e frisa que “compete ao SNS o apoio em cuidados continuados”.

Defende ainda que “se devem manter os apoios de lar e domiciliários para os beneficiários com mais baixos rendimentos”.

Precários devem ter acesso à ADSE

Outro assunto que suscita apreensão junto do CGS são os trabalhadores com funções públicas que eram precários e que querem, sem sucesso, inscrever-se na ADSE. São funcionários que, entretanto, ficaram com a sua situação regularizada ao abrigo do PREVPAP (programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública) e que “desejando inscrever-se na ADSE não o vem conseguindo” por já terem passado mais de seis meses sobre o início do seu contrato de trabalho precário.

De acordo com o CGS, quando um trabalhador manifesta vontade de aderir à ADSE, “compete ao organismo em que presta serviço organizar o respetivo processo e enviá-lo para a ADSE”. Porém, “muitos dos serviços recusam fazê-lo por constatarem que o início de funções em contrato não permanente nesse ou noutro organismo se verificou há mais de seis meses”.

Perante esta situação, o CGS recomenda ao Conselho Diretivo da ADSE que avance, de forma rápida, com uma “proposta ao Governo de uma alteração ao Decreto-Lei n.º 118/83, que permita a abertura de um período excecional de inscrição na ADSE por um prazo de quatro meses após a regularização do vínculo precário, mantendo-se os seis meses para decisão, para os trabalhadores que não tinham direito prévio de inscrição”.