Há mais uma greve a caminho. Agora é a vez dos bancos

Já tinha havido ameaças veladas, mas agora há mesmo a concretização do aviso. Três sindicatos do sector bancário vão avançar para a greve caso não haja uma mudança da posição assumida pelos bancos na reunião negocial que terá lugar esta quinta-feira, 25 de julho.

“O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) aprovaram, junto das respetivas direções, a realização de uma greve de trabalhadores bancários perante a recusa das instituições bancários de aceitar as propostas de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho”, assinala um comunicado enviado às redações pelas estruturas sindicais.

Há meses que há um impasse entre trabalhadores e entidades bancárias devido à negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT) da banca para o próximo ano. O grupo negociador dos bancos não tem alinhado nas exigências sindicais. O sector só propõe um aumento salarial de 0,75% (depois de uma proposta de 0,5%), quando as propostas sindicais são de aumentos superiores a 2%.

“Este mandato de greve será apenas colocado em marcha caso as instituições de crédito se mantenham intransigentes no processo negocial de revisão para 2019 do ACT do setor bancário, nomeadamente, no que se refere à atualização das retribuições e das pensões, com efeitos retroativos, pelo menos, a janeiro de 2018”, ameaçam os três sindicatos.

“Os três sindicatos bancários mantêm-se, contudo, disponíveis para negociar e esperam ainda obter avanços decisivos na reunião negocial de amanhã, dia 25 de julho”, continua a nota.

Estas organizações já aprovaram que vão utilizar o fundo de greve (o que não acontece há 30 anos), para compensar os associados que aderirem à greve.

Segundo o comunicado anteriormente emitido pelos sindicatos, o grupo negociador representa o Santander, BPI e Novo Banco, entre outros. A CGD e o BCP têm negociações independentes.

Certo é que também outros sindicatos do sector (Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e Sindicato dos Bancários do Centro) consideram que é preciso atuar.

“As posições estão extremadas. Perante o impasse atual e a possível rutura negocial, as direções do SBSI e do SBC vão reunir-se para deliberar sobre as medidas a adotar, não afastando qualquer das iniciativas que a lei lhes confere”, escreveram após a última reunião, que teve lugar dia 16.