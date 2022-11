Comissão da CGD abdica de queixa contra Banco de Portugal

A comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos deixou cair a hipótese de apresentar uma queixa no Ministério Público contra o Banco de Portugal, à semelhança do que ocorreu com a Associação Coleção Berardo. Os deputados concluíram que não tinham argumentos jurídicos sólidos o suficiente para a queixa por crime de desobediência devido à não entrega de um relatório secreto. Mas, assegura o presidente do inquérito, o tema não fica esquecido.



Tudo se deve ao relatório de avaliação do acompanhamento do Banco de Portugal aos últimos anos de vida do Banco Espírito Santo, feito por um grupo liderado por João Costa Pinto (antigo líder do Crédito Agrícola), que o Parlamento tem pedido, por diversos meios. A comissão sobre a CGD repetiu a solicitação e, apesar de ter insistido, sem sucesso.