Nova bolsa do vinho estreia com um Porto de 1888

A Quinta do Vallado estreou a primeira bolsa eletrónica de vinhos para investimento do mundo com um Porto de 1888. Em vez de um IPO, (a sigla anglo-saxónica para uma oferta pública de venda), a produtora duriense protagonizou um IBO (initial bottling offering) limitado a 100 garrafas do ABF 1888 Quinta do Vallado, a um preço de €2650 sem IVA.

A oferta na nova plataforma, assente em tecnologia blockchain, foi totalmente subscrita, e João Álvares Ribeiro, presidente executivo da empresa, já avançou com outro IBO na Alti Wine Exchange (AWE), a nova bolsa de vinho sediada no Liechtenstein.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)