Super Bock patrocina Festival de Montreux e aposta na Suíça

A presença da Super Bock na Suíça alonga-se desde as décadas de 70/80, servindo a comunidade portuguesa a viver naquele país, mas a cervejeira nacional pretende agora alargar a sua capacidade de penetração a toda a população residente naquele que é o seu segundo maior mercado de exportação na Europa (apenas atrás da França). Integrada nessa estratégia alargada de expansão está a nova associação, com um acordo válido até 2021, ao Montreux Jazz Festival, um dos eventos de música com mais história no mundo e que chega agora à 53ª edição, do qual passou este ano a ser patrocinador principal. “Esta parceria começou a nascer no final do ano passado”, explica Rui Ferreira, CEO da Super Bock, ao Expresso. “Fechámo-la com relativa rapidez, o que penso que teve muito a ver com o facto de haver uma química, uma identificação mútua, evidente. Em dois, três meses, tudo se fechou.” O que motivou a marca a apostar no festival foi não só a “visibilidade e o prestígio que tem” mas também o facto de já ter uma presença forte no território da música em Portugal — “a Super Bock é a marca portuguesa mais associada à música” — com os festivais Super Bock Super Rock e Super Bock em Stock, entre outros. “É um território que temos vindo a explorar de forma adequada e interessante, creio eu, que nos dá credenciais”, acrescenta Rui Ferreira. “Portanto, acreditámos que podíamos, de alguma forma, exportar o modelo aqui para a Suíça.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)