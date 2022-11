Há 14 empresas com rating lixo e taxas de juro negativas

A política do Banco Central Europeu (BCE) e a onda de juros negativos está a ter efeitos aparentemente inesperados até para quem se habituou a viver com taxas abaixo de zero. Há atualmente na zona euro 14 empresas com rating de ‘lixo’ que têm juros negativos em algum dos prazos da sua dívida. Um comportamento surpreendente e até paradoxal tendo em conta que, aos olhos das agências de notação de risco, a dívida destas empresas é demasiado arriscada para merecer uma recomendação de investimento.

O que significa que, entre outras coisas, estão excluídas da possibilidade de investimento de diversos investidores institucionais e até do programa de compra de dívida do BCE. Porque têm um risco de incumprimento (default) demasiado elevado, ou seja, uma alta probabilidade de não pagarem a dívida. Foi o que aconteceu a países como Portugal ou Grécia no auge da crise da zona euro.