Deputados põem-se de fora da guerra dos ex-gestores da Caixa à EY

O documento existe, foi útil, mas não foi dele que se tiraram conclusões. É com esta argumentação que a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos mostra que não se quer envolver na guerra jurídica e administrativa que está a iniciar-se entre os antigos gestores do banco público, com Fernando Faria de Oliveira à cabeça, e a EY, a auditora que fez o relatório aos atos de gestão aí executados. De qualquer forma, o relatório final do inquérito parlamentar é bastante crítico da liderança da instituição financeira ao longo dos anos.

“Sem prejuízo da sua utilidade, o relatório EY não foi base dos trabalhos da comissão. Tendo acesso à documentação original, os deputados fizeram a sua própria leitura dos processos, não se posicionando na polémica que vários depoentes criaram com o relatório”, conclui o relatório final da comissão de inquérito, aprovado por unanimidade esta semana, depois de uma maratona de negociação e debate sobre as alterações propostas pelos partidos.