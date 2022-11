Global Media. Racionalização até setembro, sob pena de "colapso"

A reestruturação do Global Media Group, dono do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF e O Jogo, tem de estar concluída até setembro, sob pena do grupo "entrar em colapso" nesse mês. O aviso foi deixado pelo administrador Afonso Camões nas reuniões que manteve, em separado, com os delegados sindicais das publicações do grupo. Estas palavras do administrador foram interpretadas como estando um cenário de insolvência em cima da mesa ainda que ele não tenha concretizado o que pretendia dizer com estas palavras, soube o Expresso junto de fontes sindicais.

Nessas reuniões, o administrador reconheceu que o grupo não tem dinheiro para um processo de rescisões amigáveis pelo que teria de recorrer à figura de despedimento coletivo.

Naveprinter à venda

Camões admitiu o cenário extremo de 200 despedimentos, uma cifra que poderá ser reduzida se o GMG conseguir vender a sua gráfica Naveprinter, nos arredores do Porto. A operação reduz em 60 o número de dispensas. Afonso Camões, não atendeu os telefonemas nem respondeu à mensagem do Expresso. O porta-voz do GMG, respondeu que o grupo "não tem comentários a fazer". A comunidade laboral ronda os 600 elementos.

O conglomerado de media atravessa uma grave crise de tesouraria, sem dinheiro para pagar aos fornecedores. Alguns ameaçam mesmo cortar fornecimentos. E cada que passa, a situação agrava-se. BCP e Novo Banco já terão cortado o financiamento. Entretanto, acentuam-se as saídas do grupo - a TSF registou oito rescisões em poucas semanas.

As reuniões com os delegados sindicados aconteceram alguns dias depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter avisado que estava "a acompanhar toda a situação há vários meses", comprometendo-se a fazer "todos os possíveis para encontrar soluções para os problemas" do grupo.

Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, confirmou ao Expresso que as informações que recebera dos delegados sindicais confirmavam o pior cenário, lamentando que o GMG insista na recusa do diálogo.

"Nunca fomos recebidos, nunca fomos informados de nada", diz Sofia Branco, para quem esta "atitude intolerável não tem paralelo em nenhum grupo de media com esta dimensão".

A falta de informações "potencia a instabilidade laboral e social" e favorece um ambiente de dramatismos "em que circulam os rumores mais desencontrados", reconhece Sofia Branco.

O atraso no pagamento dos salários de junho foi o mais recente sinal público da falta de liquidez que o grupo vive. Na altura, o atraso foi justificado "por uma transferência internacional", um eufemismo para explicar que foi o principal acionista (30%), o empresário macaense Kevin Ho, que adiantou o dinheiro. Há rumores que dizem que Kevin Ho estará interessado em reforçar o investimento no grupo de media.

Uma das fragilidades do GMG, presidido por Daniel Proença de Carvalho, é a estrutura acionista fragmentada que inclui os dois bancos credores, BCP e Novo Banco, com 10% cada. Joaquim Oliveira, após reduções sucessivas, permanece com uma posição de 19% que na prática pertence à banca.

Na estrutura acionista surge ainda José Pedro Soeiro, um ex-partner da Deloitte que evoluiu para investidor financeiro e representará interesses angolanos. Ficou com as posições de António Mosquito e Luís Montez.

O impasse no grupo poderá comprometer o processo de mudança do Jornal de Notícias. O diário deve transferir-se para outro edifício até ao fim do ano, mas o novo espaço, uma antiga garagem, precisa de obras profundas de adaptação.