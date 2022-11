Dono da Louis Vuitton ultrapassa Bill Gates na lista dos mais ricos do mundo

O fundador da Microsoft, Bill Gates, já não é o segundo homem mais rico do mundo. Segundo o ranking elaborado pela Bloomberg, o empresário foi destronado pelo francês Bernard Arnaut, dono da empresa de artigos de luxo LVMH, detentora da marca Louis Vuitton, cuja fortuna está avaliada em 108 mil milhões de dólares, cerca de 96 mil milhões de euros, dos quais 35 mil milhões de euros foram ganhos no último ano. A subida de Arnaut na lista dos mais ricos do mundo deixa pela primeira vez, desde que índice foi criado há sete anos, Bill Gates abaixo da segunda posição. Jeff Bezos, CEO da Amazon mantém-se como o homem mais rico do mundo.

Bill Gates tem neste momento uma fortuna avaliada em 107 mil milhões de dólares (cerca de 95 mil milhões de euros). Segundo a Bloomberg, a descida de Gates para a terceira posição na lista dos mais ricos deve-se às doações de milhares de euros realizadas pelo empresário à Fundação Bill e Melinda Gates.

No topo da lista continua o CEO da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna avaliada em 125 mil milhões de dólares (111 mil milhões de euros), apesar do divórcio com MacKenzie Bezos, assinado no início deste ano, ter causado um "rombo" de 35 mil milhões de dólares ao seu património.

Eis os 20 líderes mais ricos do mundo:

1. Jeff Bezos, Amazon

2. Bernard Arnaut, LVMH

3. Bill Gates, Microsoft

4. Warren Buffett, Berkshire Hathaway

5. Mark Zuckerberg, Facebook

6. Amancio Ortega, Inditex

7. Larry Ellison, Oracle

8. Carlos Slim, Claro

9. Françoise Bettencourt Meyers, L'Óreal

10. Larry Page, Google

11. Sergey Brin, Alphabet

12. Rob Walton, Walmart

13. Jim Walton, Walmart

14. Mukesh Ambani, Reliance Industries

15. Alice Walton, Walmart

16. Steve Ballmer. ex-Microsoft

17. Charles Kock, Kock Industries

18. David Kock, Kock Industries

19. Jacqueline Mars, Mars Incorporated

20. John Mars, Mars Incorporated