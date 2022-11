TAP é a única companhia a relatar problemas com odores e enjoos nos novos A330

Antonoaldo Neves assegurou esta quinta-feira aos deputados, no Parlamento, que a TAP e ele pessoalmente estão muito envolvidos e dedicados a perceber se há realmente razões de queixa em relação ao ar que circula nas cabinas dos novos A330 da Airbus. "Todas as companhias que estão a voar com este avião não reportam nenhum problema de tonturas ou enjoos. A TAP é a única companhia com esses problemas. Estamos dedicados a tentar perceber o que está a acontecer", sublinhou. Há mais seis aviões A330 a voar, além dos 10 da companhia portuguesa.

"A TAP nunca poria os seus passageiros ou tripulantes em risco", afirmou Antonoaldo Neves. "Seria muito irresponsável", acrescentou. "Não há qualquer problema de segurança", "área em que a TAP tem grande reputação", sublinhou.

Antonoaldo Neves afirmou que para já as vendas de bilhetes do A330 não estão a ser afetadas. O presidente da TAP disse ainda que a companhia não está a minimizar o problema e está alerta. E defendeu que tem havido "fake news" sobre o assunto.

O gestor explicou aos deputados que o odor está a ser provocado pelo calor libertado pelos motores do avião, e pelo efeito que isso provoca na porcelana que protege os aparelhos de ar condicionado, que isso é natural e passa com o tempo. "O odor acaba com o tempo, e quanto o avião mais voar, mais o odor desaparece. É um odor que não é nocivo para a saúde", frisou. É um odor temporário, admitiu.

A TAP tem dez aviões A330 em circulação e têm sido relatados problemas em todos eles, tem defendido o SNPVAC. O sindicato diz, contudo, que com as medidas mitigadoras que já foram introduzidas - nomeadamente o aumento do oxigénio em circulação nas cabinas - o número de queixas diminuiu.