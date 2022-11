Nuno Freitas, um homem EMEF, é o novo presidente da CP

O Governo escolheu Nuno Freitas, um gestor com uma carreira de 20 anos ligada à ferrovia, para novo presidente do conselho de administração da CP. A nomeação foi oficializada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Nuno Freitas sucede a Carlos Nogueira que liderava a empresa pública desde 1 de julho de 2017. O novo presidente da CP era o diretor-geral da Nomad Tech, uma tecnológica do universo da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, que resultou de uma parceria com a Digital Nomad.

Nuno Freitas é um homem da EMEF e dos sistemas ferroviários. Ingressou na EMEF como engenheiro de produção em 1996, depois de se licenciar em eletrotecnia na Universidade de Aveiro. Foi responsável pela manutenção dos pendolinos da CP, tornando-se depois diretor da unidade de manutenção de Alta Velocidade.

Em 2009 recebeu o prémio Expert in Transport Systems pela National Engineering Society. Tem um MBA em Gestão de Empresas pela EGE – Universidade Católica do Porto e ESADE Business School

Na condução da CP, Nuno Freitas terá como vice-presidente Pedro Miguel Moreira e mais três vogais. Ana Malhó é o único elemento que transita da anterior administração. Isabel de Magalhães Ribeiro e Pedro Franco Ribeiro completam a nova equipa da CP.

No mês passado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Paulo Nuno Santos, que tutela a empresa anunciou um plano de investimento de 45 milhões de euros para recuperar "material circulante encostado" e contratar 187 trabalhadores para a CP e a EMEF.