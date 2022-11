Governo simplifica registo automóvel

O Ministério da Justiça já anunciara as mudanças no livrete dos carros (Documento Único Automóvel) que replicará o formato do cartão do cidadão. O novo modelo entra em vigor a 1 de agosto para as novas matrículas, generalizando-se a partir de 2020 a todos os automóveis.

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros (CM) aprovou as alterações legislativas que suportam o novo sistema "de registo de propriedade automóvel, o regulamento do registo de automóveis e o documento único automóvel".

O comunicado do CM nota que o diploma "simplifica e desmaterializa os procedimentos administrativos de registo automóvel, através do recurso a novas funcionalidades tecnológicas e à interoperabilidade de dados, inserindo-se esta medida numa política de melhoria do acesso à informação pelos cidadãos e empresas".

A revisão da legislação do registo automóvel e a implementação do novo sistema informático "permitirá um registo automóvel mais simples e seguro para o cidadão e empresas, bem como a desmaterialização das comunicações com os vários serviços da Administração Pública".