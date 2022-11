FaceApp permitiu acesso a mais de 150 milhões de nomes e fotografias

Depois da euforia, a ressaca. Uma boa fatia dos nossos contactos, pessoais ou das redes sociais, entraram nesta aventura do regresso ao futuro e da manipulação genética. Quisemo-nos ver diferentes. E vimos. E rimos. E partilhámos. Não sem antes concordarmos com tudo o que vem na política de privacidade daquela empresa sediada na Rússia, a Wireless Lab.

“Quando o produto é bom, parece manteiga”, escrevia um utilizador do Facebook num qualquer feed. Os números parecem confirmar. De acordo com este artigo da “Forbes”, mais de 100 milhões de pessoas fizeram o download daquela app no Google Play; a aplicação é ainda líder na App Store em 121 países. Ou seja, segundo as contas desta publicação norte-americana, aquela empresa ganhou acesso a mais de 150 milhões de nomes e fotografias de pessoas espalhadas pelo mundo.

A seguir àqueles dias de inocente diversão, vieram aqueles artigos nos jornais que davam conta dos perigos da partilha dos dados e do seu eventual destino desconhecido, como este do Expresso, que escutou um especialista em segurança informática e um professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e ex-coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança.

Será diferente do que acontece com as outras aplicações? Será diferente daqueles acessos em que se coloca o login do Facebook ou da Google? Terá a origem da empresa em questão sido o principal motivo para a apreensão geral?

“Eles não estão a fazer mais do que 99% das outras aplicações fazem”, explicou ao Expresso Luís Grangeia, especialista em segurança informática. “As pessoas nem precisavam de ler as políticas de privacidade, hoje em dia, para estarem completamente convencidas que eles vão tirar tudo e pegar naqueles dados, usá-los e vendê-los da forma que lhes der mais lucro. Isso é garantido. A não ser que paguemos por uma aplicação, não podemos ter expectativa de privacidade.”