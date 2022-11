Concorrência. Bruxelas aplica “multa histórica” de 242 milhões à Qualcomm

A Comissão Europeia (CE) aplicou esta quinta-feira uma multa de 242 milhões de euros à tecnológica norte-americana Qualcomm, fabricante de componentes para telemóveis.

O motivo desta "multa histórica"? Abuso de posição dominante no mercado na tecnologia de terceira geração (3G) - componentes eletrónicos que permitem a ligação à internet na tecnologia 3G” (‘chipsets), segundo o comunicado da CE.

Preços predatórios

Após uma investigação formal aberta em 2015, Bruxelas concluiu, que “a Qualcomm vendeu abaixo do custo de produção com o objetivo de forçar uma sua concorrente, a britânica Icera, a sair do mercado". Esta conduta "é ilegal segundo as regras de concorrência da UE", refere o comunicado.

Para a comissária europeia que dirige a área da Concorrência, Margrethe Vestager, a multa aplicada à Qualcomm "é histórica".

Segundo a comissária, há 16 anos que Bruxelas não multava uma empresa pela prática de “preços predatórios” - um preço de venda abaixo do custo de produção para, dessa forma, criar barreiras às companhias concorrentes.

A sanção "reflete a gravidade e a dimensão” da prática a abusiva, entre 2009 e 2011. Neste período, a Qualcomm detinha quase 60% do mercado, quase três vezes mais do que a concorrente britânica, Icera. As "práticas intencionais” impediram a concorrência e a inovação e limitaram a escolha dos consumidores.

O valor da multa representa 1,27% do volume de negócios da Qualcomm em 2018 e visa evitar a repetição destas práticas "abusivas e predatórias".

Segunda multa

Esta é a segunda multa imposta pela CE àquela tecnológica norte-americana, por abuso de posição dominante. A primeira, em janeiro de 2018, fora de maior dimensão: 997 milhões de euros. Para travar os seus rivais, o gigante americano terá feito pagamentos significativos à um cliente chave, a Apple, com a condição de não comprar aos concorrentes.

A Qualcomm vale em bolsa 92,1 mil milhões de dólares (82 milhões de euros). Nos últimos 12 meses registou uma valorização de 30%. Em abril esteve bruscamente em alta (a sua capitalização atingiu os 110 milhões de dólares), corrigindo depois em maio. Mas a partir daí voltou a uma trajetória de gradual valorização. Esta quinta-feira desvaloriza 1,4%.