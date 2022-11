“Politico” aponta Centeno à sucessão de Lagarde no FMI mas há um problema: “não é sénior suficiente para o cargo”

O ministro das Finanças português e atual presidente do Eurogrupo surge na segunda linha de nomes apontados pelo “Politico” como prováveis sucessores de Lagarde. A par de Centeno aparecem o finlandês Alexander Stubb e o seu conterrâneo Olli Rehn e ainda a espanhola Nadia Calviño. Problema: o “Politico” cita fontes que se referem a todos estes nomes como personalidades que não são “suficientemente seniores” para o cargo.

O “Wall Street Journal” é mais bondoso com Centeno e coloca mesmo o português na “shortlist” dos quatro nomes mais prováveis para assumir a liderança do FMI. O holandês Jeroen Dijsselbloem, Olli Rehn e Nadia Calviño completam os favoritos apontados pelo “Wall Street Journal”.

Outro nome apontado pelo “Politico” é o do governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, que apesar das qualificações apresenta uma debilidade que lhe pode retirar apoios europeus - o Brexit. A Europa está a tentar que a liderança do FMI não lhe saia das mãos e é complexo que um país como o Reino Unido - que se prepara para sair do bloco - seja premiado com um apoio significativo para que um dos seus assuma a posição até aqui ocupada por Christine Lagarde.

A mesma peça do “Politico” refere que o nome mais consensual entre os europeus é o de Jeroen Dijsselbloem, o polémico ex-presidente do Eurogrupo. O holandês mediatizou-se, entre outros dizeres e feitos mais ou menos apreciados, por um dia se ter referido assim aos países da Europa do Sul, nomeadamente os que recorreram a ajuda externa (como Portugal): “Não se pode gastar o dinheiro em copos e mulheres e logo depois pedir ajuda”. “Na crise do euro, os países do norte da Europa mostraram-se solidários com os países afetados pela crise. Como social-democrata, atribuo à solidariedade uma importância extraordinária. No entanto, quem pede ajuda também tem obrigações. Não se pode gastar o dinheiro em copos e mulheres e logo depois pedir ajuda”, disse Dijsselbloem em março de 2017, numa entrevista concedida ao jornal alemão “Frankfurter Allgemeine”.