Petição “Salvar as farmácias” vai ser discutida no Parlamento

A petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” vai ser discutida na Assembleia da República (AR). Em causa está a viabilidade económica de um sector que enfrenta sérias dificuldades há vários anos, depois de ter vivido décadas em clima de bonança.

No relatório final de apreciação da petição pela Comissão Parlamentar de Saúde, datado de 3 de julho, a que o Expresso teve acesso, é dito que a mesma cumpre todos os requisitos para ser levada a reunião plenária e, além disso, os deputados presentes na audição com as farmácias, que ocorreu a 24 de abril, “associaram-se às pretensões dos peticionários, manifestando o seu total apoio e compreensão pelas mesmas”. A petição também vai ser publicada em Diário da AR.

Foram eles, o deputado do PS António Sales, designado como relator do relatório, e a deputada Carla Cruz, do PCP.

Já o que pensa a tutela sobre as pretensões das farmácias, não se sabe, já que, embora tenham sido solicitados esclarecimentos sobre o assunto pelo deputado relator, não houve resposta “até ao momento” do Ministério da Saúde.

Coube à Associação Nacional das Farmácias (ANF) a promoção e entrega na AR da petição. Ao todo foram reunidas mais de 120 mil assinaturas, tratando-se da maior ação desta natureza durante a atual legislatura, garantem os promotores. O primeiro subscritor é Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF, que foi sucedido por vários outros responsáveis do sector da saúde, como Miguel Guimarães, Ana Paula Martins e Ana Rita Cavaco, bastonários das ordens dos Médicos, dos Farmacêuticos e dos Enfermeiros, respetivamente.

A iniciativa arrancou a 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, com o objetivo de pedir a intervenção do Parlamento para um sector que se tornou financeiramente inviável. Com cerca de 56 mil assinaturas, a petição deu entrada na AR em março, com os restantes subscritores a serem anexados à ação posteriormente.

As farmácias pedem ao Parlamento que sejam adotadas medidas para salvar um sector que presta um serviço de proximidade às populações e que está em risco, “uma vez que 675 farmácias (cerca de 25% da rede) enfrentam processos de penhora e de insolvência, sendo que a maior parte destes estabelecimentos, têm prejuízo para garantirem a dispensa de medicamentos comparticipados pelo Estado e, os mais pequenos, lutam para sobreviver”. De acordo com a ANF, há que dar particular atenção à vulnerabilidade das farmácias mais pequenas localizadas no interior do país, que servem populações isoladas e envelhecidas.

O programa legislativo que os peticionários requerem à AR abarca sete objetivos, que vão desde um novo modelo de remuneração do sector, passando pela proibição de descontos nos medicamentos com preço fixado pelo Estado, até à dispensa na farmácia de medicamentos oncológicos e para o VIH-sida. São eles:

1. Garantir a igualdade e a equidade de todos os portugueses no acesso aos medicamentos, indispensável à coesão territorial;

2. Atribuir incentivos e melhores condições de funcionamento às farmácias mais frágeis, evitando o seu encerramento;

3. Proibir a concentração de farmácias e a sua instalação dentro dos hospitais;

4. Combater as falhas de medicamentos, garantindo aos doentes o acesso na farmácia a todos os medicamentos receitados pelos médicos;

5. Promover o uso racional dos medicamentos, proibindo qualquer prática que incentive o seu consumo, como os descontos nos medicamentos com preço fixado pelo Estado;

6. Fixar um critério de remuneração igual para todos os agentes do sector do medicamento, que permita uma remuneração justa e adequada do serviço farmacêutico, sem pôr em causa o processo de consolidação das contas públicas;

7. Aproximar os medicamentos das pessoas, promovendo a dispensa na farmácia de medicamentos oncológicos e para o VIH-sida, a vacinação contra a gripe e outras intervenções em saúde pública, com particular atenção aos doentes crónicos.

O relatório final sobre a petição vai ser remetido ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e publicado no jornal oficial do Parlamento.