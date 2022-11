Ministério Público acusa Groundforce por discriminar trabalhadores

O Ministério Público avançou com uma acusação contra a empresa de assistência aeroportuária Groundforce, por ter discriminado mais de duas centenas de trabalhadores na atribuição de prémios em 2017.

Segundo revela o site "Dinheiro Vivo", 203 trabalhadores não receberam o prémio anual de 2017, equivalente a meio salário, ao contrário dos restantes colegas, a quem foi atribuído prémio, por indicação da administração, por não serem sindicalizados e por terem acordado a atualização de tabelas salariais proposta pela empresa.

O processo avança agora para julgamento e tem como arguidos a Groundforce e o seu presidente executivo, Paulo Leite.

O despacho de acusação citado pelo "Dinheiro Vivo" refere que Paulo Leite “atuou sempre por si e no seu próprio interesse e no interesse por conta da sociedade arguida”, a Groundforce, “sabendo que as condutas assumidas eram proibidas e puníveis por lei”.