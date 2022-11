Ryanair vai encerrar bases aeroportuárias a partir de novembro

O próximo ano vai ditar a redução do número de voos e mesmo o encerramento de algumas bases aeroportuárias da Ryanair. E a culpa é da Boeing, diz a companhia de aviação.

A empresa anunciou esta terça-feira que vai encerrar algumas das suas bases aeroportuárias no próximo Inverno e no verão de 2020 devido aos atrasos nas entregas dos aparelhos Boeing 737 MAX, modelo afetado por dois desastres.

O grupo irlandês, um dos principais do setor da aviação da Europa, explicou que aguardava a entrega de 58 aviões antes do próximo Verão, mas que as entregas estão atrasadas e espera agora receber apenas cerca de metade até essa altura.

Recorde-se que o aparelho tem ainda de ser certificado pelas autoridades norte-americanas e europeias. E, segundo a Ryanair o ok dos reguladores pode demorar até dezembro.

Resultado: "As falhas nas entregas obrigam à diminuição da nossa atividade em algumas bases que vão ter de fechar no verão de 2020 e também durante o inverno de 2019", refere a companhia através de um comunicado que foi divulgado esta terça-feira de manhã.

A empresa indicou ainda que está em "conversações" com os aeroportos sobre quais das suas bases sofrerão cortes ou memso encerrar já a partir de novembro. A Ryanair adiantou ainda que iria "conversar" com o seu pessoal e com os sindicatos sobre estes cortes e encerramentos, que qualifica "curto-prazo".

Os acidentes com dois aviões Boeing 737 MAX 200, na Etiópia e na Indonésia, obrigam a alterações de fundo nos aparelhos e nas novas unidades que estão a ser fabricadas pela construtora norte-americana.