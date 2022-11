Jornalista do Expresso ganha Prémio de Jornalismo Económico

A jornalista do Expresso Ana Sofia Santos foi uma das vencedoras do Prémio de Jornalismo Económico promovido pelo banco Santander Totta e pela Universidade Nova de Lisboa.

Em cerimónia realizada esta terça-feira em Lisboa, a jornalista foi premiada com o trabalho “Privados pedem saúde para as parcerias” publicado no dia 17 de novembro de 2018, onde dá conta que os primeiros contratos de gestão privada de hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a terminar e que poderão continuar, embora não a qualquer preço.

O trabalho “as lições da Crise”, dos jornalistas Nuno Aguiar e Clara Teixeira, da revista Exame, é o grande vencedor da 13.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico.

Na área de Sustentabilidade e Inovação Empresarial, a vencedora foi Alexandra Correia, da Visão, com o artigo “Os nossos colegas robôs”, integrado na edição de 22 de março de 2018, onde revela que a robotização do trabalho é já uma realidade, apresentando um retrato do que será o futuro e as implicações que isso terá para os humanos.