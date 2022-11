Eurodeputado do PSD diz que Pedro Marques pode ser “desastre para Portugal”

“Espero que Pedro Marques seja melhor comissário europeu do que foi ministro”, diz o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes sobre a provável nomeação do ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas como comissário dos fundos europeus da política regional. “Se Pedro Marques for tão bom comissário quanto foi ministro, isso será um desastre para Portugal e para a Europa.”

