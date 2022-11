Enjoos no A330: Airbus e TAP reconhecem problemas mas minimizam riscos

O tema é delicado, porque está relacionado com questões de saúde pública, e está longe de estar esclarecido. A TAP e Airbus, embora reconheçam que há odores dentro do avião A330, asseguram que a qualidade do ar a bordo “está dentro de todos os limites aceitáveis”.

Não é, porém, essa a percepção e a convicção dos sindicatos, nomeadamente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que continua a mostrar-se bastante preocupado com a situação, ou seja, com os relatos de enjoos, vómitos, desorientação e mal-estar não só da tripulação, como também de passageiros. E a dizer que embora os relatos de má disposição tenham diminuido devido às medidas de mitigação que têm sido aplicadas pela TAP, nos voos do A330 900 neo, a questão não está resolvida.

Defendem que irão continuar a pressionar as empresas para resolver e esclarecer o assunto enquanto houver pessoas – ainda que seja apenas uma - a sentir-se mal. E embora a Airbus diga que não detetou qualquer problema comprometedor da saúde pública, ao afirmar que “a análise fornecida por um independente e reconhecido laboratório tem sistematicamente demonstrado a ausência de contaminação perigosa do ar”, reconheceu numa troca de correspondência com a TAP, a 7 de junho, que durante a fase de testes de voo identificou que o arranque do motor podia gerar odores na cabina. Admitiu ainda que o sistema de ar condicionado estaria também provocar alguns odores. Mas que havia maneiras de mitigar estes problemas, e que isso já estava a acontecer com tratamentos anticalor e maior circulação de ar dentro dos aviões.

Tanto a TAP como a Airbus asseguram que estão a escrutinar exaustivamente todos os potenciais causadores destes sintomas e garantem que os testes que fizeram até agora, executados por entidades externas, não detetaram qualquer problema. A TAP volta a repeti-lo esta segunda-feira em comunicado à imprensa depois de o "Dinheiro Vivo" ter noticiado que a Airbus admitia falhas nos aviões da TAP, numa carta enviada à empresa a 7 de junho.

“A qualidade do ar a bordo dos A330-900neo está dentro de todos os limites recomendados” diz a TAP em comunicado. E avança: “das centenas de voos já realizadas com os A330-900neo, foram detetados odores em apenas alguns voos, com causas já determinadas e soluções encontradas por parte da Airbus”. Fonte oficial da TAP volta rejeitar a hipótese de a má disposição relatada por tripulantes a passageiros estar relacionada com os odores sentidos em alguns voos.

TAP e Airbus estão a cooperar

“Não é possível estabelecer qualquer correlação entre a ocorrência de odores e os episódios de indisposição relatados”, sublinha a companhia. A TAP e Airbus afirmam no entanto que estão a cooperar para resolver a situação, e que é um assunto prioritário. A Airbus na carta de 7 de junho, avançava que estava a trabalhar de perto e em conjunto com a TAP para esclarecer a situação. E que foi criada uma equipa de trabalho, juntando fornecedores da Airbus e investigadores técnicos para explorar as raízes das potenciais causas dos referidos problemas.

Na quinta-feira passada a TAP tinha assegurado ao Expresso que “até ao momento (...) não tinham sido encontradas a bordo quaisquer substâncias que possam constituir um perigo para a saúde”, nem “havia registo de insuficiência de oxigénio a bordo dos aviões”. Dizia, ainda, que “não existem casos identificados que tenham necessitado de cuidados médicos de maior urgência”, e que as pessoas assistidas “apresentaram apenas sintomas transitórios”.

A TAP disse então que não recebeu qualquer queixa dos passageiros, mas somente de 12 tripulantes que se deslocaram à unidade de cuidados de saúde. Ou seja, 0,5% dos tripulantes que voaram nos A330-900 neo, referia.

A posição dos sindicatos, nomeadamente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), é de grande preocupação. O SNPVAC, que ameaçou inclusive com greve caso a situação não se resolva, alega que teve já algumas dezenas de queixas de passageiros. Defende ainda que apesar de terem sido tomadas algumas diligências, é preciso haver mais ação e tem de haver mais medidas mitigatórias.

O assunto está a ser seguido pelo Parlamento, onde o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, irá ser ouvido na próxima quinta-feira.