CEO RESET. Decisão mais difícil da carreira de António Ramalho foi o “haircut” de 15% aos obrigacionistas do Novo Banco

A decisão mais difícil de toda a carreira empresarial de António Ramalho sucedeu precisamente, em 2017, no Novo Banco. Em causa esteve a necessidade de realizar €500 milhões de capital através da recompra de €3000 milhões de obrigações, o que se traduziu num “haircut” de 15% aos obrigacionistas seniores de modo a que o banco sobrevivesse:

“As decisões mais difíceis que eu tive de tomar foram, provavelmente, aquelas que aconteceram exatamente aqui no Novo Banco. Num enquadramento razoavelmente complexo, sobretudo quando éramos banco de transição, antes da venda, estávamos num tempo em que se exigia à administração que gerisse o banco com o máximo de normalidade possível no contexto mais excecional que tínhamos. No fundo, estávamos a trabalhar num banco que não tinha, nessa altura, nem passado nem futuro, e tínhamos que, de alguma maneira, assegurar a normalidade para que outros, que não nós, o pudessem vender”.

“Nessa altura houve muitas decisões muito difíceis de tomar pelo grande caráter emocional e intuitivo. Mas eu lembro-me de uma que, talvez, seja mais relevante do que as outras todas. Foi no preciso momento em que a transação se fez, ou em que houve a possibilidade de fazer a transação. Foi exigido que a instituição pedisse aos obrigacionistas um esforço adicional de redução de cerca de 15% do valor das suas obrigações, através de uma operação de recompra das obrigações”.

“Era pedir um esforço adicional e esse cabia ao banco fazer. Era, naturalmente, uma condição precedente para que a venda se realizasse. Isto é, já tínhamos a luz ao fundo do túnel à vista, mas tínhamos de tomar uma decisão que era solicitar a obrigacionistas seniores que tivessem um esforço adicional para que o banco sobrevivesse”.

“Curiosamente, na forma como os consultores internacionais tomaram essa decisão, era a coisa mais simples. As obrigações estavam cotadas em Londres e, por isso, não havia nada que fazer: ia-se a Londres ao tribunal e pedia-se, pura e simplesmente, que se fizesse um “haircut” desse montante. O que ninguém se tinha apercebido é que 50% dos obrigacionistas eram portugueses. Isto significava que era perfeitamente incompreensível que nós fossemos a Londres solicitar uma decisão judicial para que acionistas portugueses, que tinham investido em Portugal, tivessem um prejuízo dessa ordem de grandeza”.

“Nessa altura, nós decidimos que não aceitávamos essa operação e que queríamos fazer uma operação por consentimento Isto é, teríamos que ir a todos os 36 blocos de acionistas solicitar que aceitassem essa redução no valor das obrigações, vendendo-as a um preço abaixo do par”.

“O futuro do banco ficou integralmente, com esta decisão, nas nossas mãos. Se não conseguíssemos ser bem-sucedidos nesta operação que ia durar três meses, teríamos, de facto, um problema que era a continuidade do banco”.

“Foi uma operação extraordinariamente interessante porque, a partir do momento em que a decisão é tomada, já só há que a executar bem. A decisão é tomada por racionalidade total, mas a medição das consequências é muito maior do que a racionalidade da simples decisão. E, às vezes, essa desproporcionalidade entre o risco da consequência e a simplicidade racional da decisão é uma decisão muito difícil de tomar”.

“Foi uma operação que passou quase despercebida, uma operação que durou durante o verão de 2017, que nos levou a ir ao estrangeiro falar a todos os obrigacionistas, fazer um “roadshow”. Julgo que nunca houve um “roadshow” a ser feito para pedir um sacrifício aos obrigacionistas... A verdade é que o sucesso se conseguiu, a operação foi feita, e nós comemoramos isso numa noite às cinco da manhã exatamente nestas instalações (na sede do Novo Banco)”.