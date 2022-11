O que mudou numa década no mercado de trabalho? 10 anos em 10 gráficos

Os 10 anos que separam 2007 de 2017 não são uma década qualquer. Neste período, Portugal sofreu dois abalos profundos com forte impacto no mercado de trabalho. Primeiro, a crise financeira internacional e logo depois a crise da dívida na zona euro, que levou o país a ter de pedir um resgate internacional. A história que se segue é conhecida. Anos de austeridade e recessão, que elevaram o desemprego para níveis nunca antes vistos e empurraram para a emigração milhares de jovens qualificados em áreas críticas como a saúde e a tecnologia. A análise aos dados dos Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a década 2007-2017 permite traçar a história destes anos em Portugal.

