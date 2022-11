Oitante, herdeira do Banif, quer pagar dividendos em 2021

A vida não tem sido fácil.” Mas há, agora, otimismo. A Oitante, o veículo que foi criado em 2015 para ficar com os imóveis e créditos problemáticos do Banif, antecipa que vai reduzir a sua dívida um ano mais cedo do que o esperado. O que retira risco sobre o sistema bancário, já que aquela dívida está garantida pelo seu acionista único, o Fundo de Resolução, que, por sua vez, está contragarantida pelo Estado. Aliás, em 2021, a entidade espera mesmo estar em condições de pagar dividendos ao seu acionista. A ajuda poderá vir de uma entidade que detém em conjunto com o resto da banca, o fundo Discovery.

“A nossa grande ambição é antecipar o pagamento da dívida para 2020 — o nosso plano era 2021. Se este ano mantivermos o ritmo que temos tido agora, onde a Altamira nos está a ajudar a acelerar o plano de desinvestimento de imóveis, e se mantivermos o ritmo que temos nos NPL [crédito malparado], estamos a criar condições para poder pagar dividendos, provavelmente, a partir de 2021”, concretiza o presidente da Oitante, Miguel Artiaga Barbosa, ao Expresso.