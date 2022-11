Estremoz vai ter um quarteirão inteiro reabilitado para dar lugar a um hotel

O projeto começou com a compra, em hasta pública camarária, da Casa do Alcaide-Mor, no centro de Estremoz, em agosto do ano passado.

“É um edifício com história, de estilo manuelino e classificado como monumento nacional. É a casa do século XV onde vivia o alcaide-mor no interior das muralhas e que estava em ruínas”, explica Jorge Godinho, empresário agrícola no Alentejo, que avançou com esta aquisição. O seu objetivo era então “fazer um muito pequeno hotel de charme com características históricas, reabilitando a Casa do Alcaide-Mor”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)