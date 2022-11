Venda do Hospital da Cruz Vermelha avança. Santa Casa da Misericórdia está na corrida

O Hospital da Cruz Vermelha deverá mudar de mãos e, muito provavelmente, passará a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Na recente apresentação dos resultados consolidados da SCML, o Provedor Edmundo Martinho afirmou que, “neste momento, há a possibilidade de, em conjunto com os acionistas, estudar avançar para uma aquisição”, de acordo com o Jornal Económico. E revelou ainda estar “em curso a assinatura de um memorando de entendimento entre a Santa Casa, a Cruz Vermelha e a Parpública, para poder haver troca de documentos que permita estudar essa possibilidade”, frisando que o negócio até pode não se concretizar.

Caso as conversações corram bem, uma fonte próxima do negócio, acredita que o desfecho não será antes das eleições porque a Santa Casa “depende de certa forma do Governo”. A instituição é tutelada pelo Ministério o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e, desde o ano passado, que todos os investimentos estratégicos da Santa Casa estão sujeitos a aprovação pelo Governo. Do lado público também está a decisão de venda, ou não, da participação que a Parpública detém na sociedade gestora do hospital.

No início de junho, o Expresso noticiou que o histórico Hospital da Cruz Vermelha atraia o interesse de investidores que estavam de olho na participação de 54,97% que a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tem na CVP - Sociedade de Gestão Hospitalar e cujo restante capital está nas mãos da Parpública desde 1998, altura em que a unidade foi resgatada pelo Estado. Na altura a Santa Casa optou pelo silêncio, mas agora confirma que há negociações e que, caso se concretize a aquisição, a intenção é ficar com a totalidade do capital da entidade gestora.

Ao Expresso, a Parpública voltou a frisar que a alienação da participação não faz parte da sua lista de prioridades. “Não há em curso qualquer diligência no sentido de procurar um comprador e a Parpública não dispõe de qualquer avaliação atualizada do ativo na perspetiva da sua venda”, diz fonte oficial da sociedade gestora de participações públicas.

Mas mostra-se disponível para colaborar na troca de informações com a Santa Casa: “Tendo a SCML interesse em estudar a hipótese de uma eventual operação de aquisição, tal como foi referido pelo Provedor da Santa Casa, a Parpública viabilizará a criação de condições para a partilha de informação, inclusivamente através da assinatura de um memorando de entendimento, que dá corpo aos trabalhos de análise e estudo desta possibilidade”.

Contactado, o presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha e vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Alexandre Abrantes, não comenta o assunto, justificando a recusa com o facto de ter assinado um acordo de confidencialidade.

Em junho, Alexandre Abrantes havia adiantado ao Expresso que a CVP tinha sido sondada por intermediários financeiros por causa da gestão do hospital, referindo que tal estaria a acontecer porque “a sociedade de gestão acaba daqui a três anos e meio, ou seja, a CVP tem que discutir o que se pretende fazer depois. Há uma concessão de 25 anos [da Cruz Vermelha Portuguesa à entidade gestora do hospital] que termina em 2023 e, por isso, é que estes operadores financeiros se estão a posicionar”. O banco de investimento Haitong foi apontado como um dos intermediários (entretanto terá saído de cena, apurou o Expresso) e, até à hora da publicação do artigo, não prestou esclarecimentos sobre o assunto.