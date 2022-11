Sucessor de Rosa Cullell na administração da TVI será anunciado esta sexta-feira

O sucessor de Rosa Cullell na presidência executiva da TVI deverá ser hoje conhecido. O anúncio é esperado para esta tarde, depois da PRISA, que detém 96,6% da Media Capital, proprietária da TVI, comunicar a sua escolha à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), apurou o Expresso junto de fonte oficial da estação.

Luís Cabral, atual administrador da Media Capital, é apontado pelo Correio da Manhã, na sua edição online, como o novo CEO da Media Capital. A confirmar-se esta escolha, a dona da TVI, optou por uma estratégia de sucessão interna, algo que o Expresso já tinha avançado como sendo a solução mais provável para a substituição de Rosa Cullell.

Recorde-se que a Media Capital já tinha confirmado ao Expresso que estava a trabalhar, já há alguns meses, na substituição da presidente executiva garantindo que "desde que a venda da Media Capital à Altice não se concretizou, a própria Rosa Cullell tem estado à procura de uma solução, eventualmente interna, para a substituir".Na passada semana, a agência de notícias Bloomberg também dava como "iminente" a saída de Rosa Cullell.

Há um ano, a Altice desistiu de comprar a dona da TVI, depois das objeções ao negócio por parte da Autoridade da Concorrência - que exigia remédios ao grupo francês, que passavam por prescindir de ativos e áreas de negócio. Os esforços mais recentes de alienação da Media Capital também fracassaram e as recentes quedas nas audiências têm-se refletido dos resultados do Grupo Media Capital que apresentou prejuízos de 1,4 milhões de euros no primeiro trimestre do ano.