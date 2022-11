Fomos até Beja apanhar um avião

O ponto de encontro foi às 8h15 de um dia de semana num café do Chiado, uma das mais emblemáticas zonas do centro de Lisboa. A partir dali, depois de um café e alguns bolos, três jornalistas do Expresso seguiram para Beja por carro, autocarro e comboio. Objetivo: analisar, face à atual oferta de transporte – e às estradas que existem – quanto tempo demoramos a chegar à capital do Baixo Alentejo, cidade que tem um aeroporto a 11 quilómetros de distância que está sem utilização para voos comerciais. Enquanto se aguarda a análise ao estudo de impacto ambiental feito aos investimentos no aeroporto do Montijo, a hipótese de Beja funcionar como complemento ao aeroporto de Lisboa continua, no entanto, a ser ignorada. Mesmo que o Montijo vá para a frente, esta infraestrutura poderia sempre ser utilizada como alternativa – é o que defendem as ‘forças vivas’ de Beja. Até porque, alertam os responsáveis das companhias europeias de aviação, o Montijo seria sempre uma solução de médio prazo – o que gostariam mesmo é que fosse construído um novo aeroporto de raiz de forma a dar resposta à procura crescente de voos para Portugal.

O comboio do Faroeste

8h44

Apanhamos o metro na estação Baixa Chiado, com direção à estação ferroviária de Lisboa-Sete Rios, onde chegamos às 8h55.

9h09

O ecrã informativo anuncia que o comboio para Évora, procedente de Lisboa-Oriente, vai sair da linha 4 às 9h14. Para ir para Beja será preciso sair na estação de Casa Branca e a seguir apanhar uma automotora até Beja.

9h14

Um casal de brasileiros pede-nos informações sobre o comboio para Évora, à medida que se sucedem os comboios suburbanos da região de Lisboa. O comboio só parte de Sete Rios às 9h19, com 5 minutos de atraso. O bilhete de ida custou 9 euros, porque foi comprado com antecedência. Cartazes anunciam concertos da Madonna em Lisboa por todo o lado. Entram alguns turistas com mochilas, nomeadamente a Mariane, a Frederica e a Ane marie (compraram os bilhetes pela internet e os nomes são ditos em voz alta pelo revisor quando faz o controlo dos passageiros).

9h27

O comboio entra no tabuleiro da ponte 25 de abril, altura para empunhar telemóveis e máquinas fotográficas para fotografar o Tejo.

9h32

O comboio chega à estação do Pragal. A viagem segue tranquila, quase ninguém fala. A carruagem tem uma ocupação de à volta de 30% dos lugares. A partir daí a paisagem desenvolve-se com floresta de pinheiros e eucaliptos. Ao fundo, do lado direito, o castelo de Palmela.

9h54

O comboio chega à estação de Pinhal Novo, onde entram alguns passageiros. Nomeadamente uma criança com a avó, que vai chamando a avó por tudo e por nada. O comboio treme por todos os lados mas não se desfaz. “Ela vai aqui a esgravatar a minha mala”, diz a avó ao telefone. “O pai e a mãe? Foram trabalhar. Para ganhar dinheirinho”, responde a avó à criança. “O chenhor estava a falar”, acrescenta a avó quando o revisor anuncia que dentro de momentos chegaremos a estação de Vendas Novas.

10h15

Antes de chegar a Casa Branca, onde os passageiros com destino a Beja têm de mudar de comboio, ainda fará mais uma paragem, desta feita em Vendas Novas.

“Vamos ao avô, quer ir ao avô”?

“Não.”

“E à tia?”

“Não.”

“Também não? E à avó Lígia?”

“Não”, acrescenta a criança.

“Deixa-te estar sentada se não cais e depois fazes ‘dói-dói’ e choras”, acrescenta a avó.

10h29

O comboio chega a Casa Branca. Alguns passageiros – poucos - saem e entram na automotora azul cheia de grafitis, que arrancará dali a 5 minutos e fará paragens em Alcáçovas, Vila Nova da Baronia, Alvito, Cuba e Beja.

10h34

Um grupo de 4 velhotes sentados frente a frente comentam o estado da automotora. Dizem que ela está agora mais limpa, porque tem menos grafitis. “Já não vai parecendo o comboio do faroeste”, afirmam. “Os vidros já vão estando limpos. Aquela ali vai para Lisboa ser lavada”.

10h44

Primeira paragem, em Alcáçovas. Apesar de a automotora estar “mais limpa”, a paisagem tipicamente alentejana com os sobreiros surge-nos pintalgada de vermelho por causa da muita tinta dos grafitis que ali persiste.

11h18

Chegada a Beja. À saída um turista francês procura informações para saber como se deslocar para o centro. As pessoas que saem do comboio ficam paradas à entrada, algumas esperam quem os venha buscar. A praça de táxis não tem táxis e a paragem de autocarros tem afixados 4 horários, mas nenhum dos percursos passa pelo aeroporto. A alternativa é andar a pé por uma rua que vai dar rapidamente ao centro da cidade. Cinco minutos depois não foi difícil apanhar um táxi. O motorista vai-se lamentado dizendo que “o aeroporto não há maneira de funcionar” e também que “as pessoas não querem vir para aqui porque está calor”.

11h50

Chegada ao aeroporto de Beja.

De autocarro num périplo pelo Alentejo

8h44

Na estação Baixa-Chiado, entramos na linha azul, rumo a Sete Rios. A estação dos autocarros é mesmo ali ao lado. O autocarro para Beja só partirá às 9h30 por isso há mais do que tempo para uma ‘volta de reconhecimento’. Na estação existe uma tabacaria, café e uma banca de venda de livros antigos e usados.

Nas paredes há cartazes onde se pode ler frases como ‘A Europa mais perto! Bringing Europe Closer’, ‘Destinos ibéricos na rede Expressos’ ou ‘Vamos? Let’s Go!’ e se anuncia ‘wi-fi a bordo’ e tomadas para carregar os aparelhos electrónicos também. Por todo o lado há camionetas enormes, modernas e a brilhar. O entusiasmo pela perspetiva de uma viagem assim cresce enquanto esperamos na linha 8.

9h20

Chega finalmente o nosso Expresso, como que envergonhado entre os seus parceiros de maior monta e onde, afinal, não vamos viajar. Ainda a recuperar da desilusão, lá entramos. O autocarro já teve melhores dias, menos anos e melhor aspeto mas não faltam lugares para sentar, há cintos de segurança nos assentos e pequenas televisões (sem som) para distrair. Menos mal.

9h35

Apenas cinco minutos depois da hora prevista, lá partimos. Estão 18 passageiros no autocarro. Não chega a estar meio cheio. Praticamente todos os passageiros viajam sozinhos, alguns em trabalho - percebe-se por uma ou outra conversa ao telefone - e, por isso, o silêncio é total durante quase todo o caminho. O tempo em autoestrada não dura muito. Uma hora depois, por aí, seguimos por uma estrada nacional até Évora.

11h05

Na Rodoviária de Évora, há de tudo mas a coleção de autocarros de muita idade destaca-se. Parece uma viagem no tempo. Cinco minutos de paragem apenas e voltamos a seguir viagem depois de alguns passageiros terem saído ali e outros terem embarcado. Seguem agora 13 pessoas ao todo no autocarro, pelo IP2, até Beja.

12h15

Cerca de 2h45 depois de termos deixado Lisboa e percorrido 213 quilómetros de estrada, chegamos à Rodoviária de Beja. Não é fácil depois arranjar forma de ir para o aeroporto sem ser de táxi. À hora a que o Expresso chegou à cidade, tão cedo não haveria nenhum autocarro - dos três que passam junto ao aeroporto por dia - para nos levar. Como nem sempre há táxis parados na praça, deram-nos um número para ligar, e pouco depois já lá estava alguém para nos levar.

12h35

Onze euros e dez minutos depois de entrar no táxi, chegamos ao aeroporto.

Todos os caminhos vão dar a Beja

9h11

Ao volante do carro alugado deixamos o Chiado em direção ao Cais do Sodré, passamos pelo Mercado da Ribeira e pela avenida 24 de julho até Alcântara, sem complicações no trânsito.

9h25

Já estamos a atravessar Tejo pela ponte 25 de Abril quase sem trânsito. Ele está todo em direção contrária, a caminho de Lisboa. O Cristo Rei com os seus braços abertos parece estar a abençoar a viagem.

9h45

Seguimos pela A2 e o trânsito continua muito intenso do lado contrário mas vai diminuindo à medida que nos vamos afastando de Lisboa, até chegarmos as portagens de Palmela.

10h30

Fazemos uma pequena paragem na estação de serviço de Grândola. Ainda bem que está quase deserta porque o restaurante/bar está em obras, puseram um contentor pequeno em substituição. Imaginamos que num dia com muita gente seja uma grande confusão!

ana baião

10h55

Pouco depois deixamos a A2 e apanhamos a IP8 em direção a Beja. Entre Santa Margarida do Sado e Figueira de Cavaleiros passamos pelas obras abandonadas da A26. As cegonhas fazem ninho nos pilares do que provavelmente um dia será uma ponte se as obras forem concluídas.

É uma viagem solitária e contemplativa.

A paisagem alentejana é tão linda, que não conseguimos deixar de fazer algumas paragens para tirar fotografias. Muito rapidamente para não nos atrasarmos com o horário de chegada ao aeroporto.

11h30

Assim que passamos Beringel, do lado esquerdo da estrada já se avistam os aviões estacionados no aeroporto, assim como as placas com a sinalização do mesmo.

11h45

Já estamos nos acessos do aeroporto completamente vazios, não se vê ninguém, nem aparece nenhum carro a não ser o nosso. Tiramos muitas fotografias ao aeroporto vazio e aos aviões nele estacionados.