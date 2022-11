Banca portuguesa adere à revolução da gravata

O BCP já tinha anunciado que durante os meses de Verão os seus funcionários estavam dispensados do uso de gravata, e agora é a vez do Banco Montepio seguir o exemplo. Às sextas-feiras, os funcionários do banco deixam a gravata em casa.

A banca nacional está a aderir à "revolução da informalidade" iniciada em 2016 pelo banco de investimento JP Morgan, que aboliu o código de vestuário formal entre os funcionários da instituição, e que já conta com vário seguidores a nível global, entre eles a Goldman Sachs.

Tanto no caso do BCP como no Montepio, a justificação apontada é o maior conforto e a necessidade de rejuvenescer a imagem das instituições. "Ao adotar um dress code mais flexível, a direção de Gestão de Pessoas espera contribuir para o reforço de uma cultura organizacional mais flexível e inovadora, criando um ambiente de trabalho menos formal", explica fonte do Montepio em comunicado.

A instituição adianta ainda que "ao melhorar o conforto dos seus colaboradores, o banco espera também reforçar a sua cultura de colaboração e proximidade, além de potenciar a capacidade de atração e retenção de talento jovem que, em regra, tende a preferir ambientes mais informais". Este é, de resto, um dos argumentos que mais tem pesado na redefinição do dress code das empresas.

Com a entrada de uma nova geração de profissionais no mercado de trabalho, com outra visão da carreira e um posicionamento mais informal face à carreira, e com novos ambientes de trabalho multiculturais emergirem, um número crescente de empresas têm sentido necessidade de alterar os códigos de vestuários que impunham há décadas, mesmo em sectores mais formais como a banca e os seguros.