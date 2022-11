Irlanda e Itália colocam dívida a juros mais baixos

A zona euro voltou esta quinta-feira ao mercado obrigacionista colocando €6500 milhões em dívida de médio e longo prazo pagando juros mais baixos do que nas operações similares anteriores.

Apesar do ‘efeito Lagarde’ (relativo à indicação da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional para chefiar o Banco Central Europeu a partir de novembro) se ter esfumado, os investidores mantêm a expetativa de que Mario Draghi poderá anunciar na reunião de 25 de julho uma descida da taxa negativa de remuneração de depósitos dos bancos.

Irlanda emitiu esta quinta-feira €600 milhões a 10 anos tendo pago 0,136%, a taxa mais baixa de sempre, inferior a 0,297% no leilão anterior. A título comparativo, Portugal pagou na quarta-feira 0,51% no mesmo prazo. No prazo a 15 anos, o Tesouro de Dublin emitiu €400 milhões a uma taxa de colocação de 0,497%, inferior à própria yield no mercado secundário.

Também a Itália regressou esta quinta-feira ao mercado de obrigações, tendo colocado €5500 milhões. A 3 anos colocou €3000 milhões e pagou 0,49%, menos de metade do que pagou no leilão anterior. A 7 anos emitiu €2500 milhões tendo pago 1,24%, abaixo de 1,96% na emissão anterior. Roma realizou ainda uma operação sindicada de reabertura da linha a 50 anos tendo registada uma procura de €17 mil milhões, sobretudo por parte de investidores estrangeiros. O Departamento do Tesouro italiano ainda não divulgou mais detalhes.

O stresse em relação à dívida italiana tem estado a descer desde que o risco de abertura de um procedimento por défice excessivo foi arquivado a 3 de julho, depois de Bruxelas ter aceite as medidas anunciadas por Roma descendo a meta de défice para 2,04% este ano.

A vaga de endividamento barato na zona euro prossegue, depois do Tesouro português ter pago na quarta-feira os juros mais baixos de sempre em leilões de obrigações a 10 e 30 anos.