BCE disposto a usar todas as armas “potenciais” de que dispõe, revelam atas da reunião de junho

A “presença prolongada da incerteza” no plano geopolítico e a previsão de que a inflação na zona euro não vai descolar tão cedo para o objetivo de 2% gerou um consenso entre os banqueiros do Banco Central Europeu (BCE) para a afirmação da “determinação em agir”, ponderando todas as “potenciais medidas” de política monetária, revelam as atas da última reunião de 5 e 6 de junho publicadas esta quinta-feira.

Os analistas estão a interpretar este consenso gerado entre os banqueiros centrais na reunião do início de junho como tendo preparado o terreno para as intervenções mediáticas de 17 a 18 de junho de Mario Draghi no Fórum do BCE em Sintra. Elas tiveram, então, uma forte repercussão nos mercados acentuando a tendência de queda das taxas de juro da dívida pública, ampliando os prazos com taxas abaixo de zero e permitindo novos mínimos históricos nos juros, nomeadamente para a dívida portuguesa.

O presidente do BCE declarou em Sintra que se faria tudo o que fosse preciso para proteger o euro e anunciou que “nas próximas semanas, o conselho deliberará como é que os instrumentos [de política monetária] podem se adequados à gravidade do risco para a estabilidade dos preços”. Os mercados têm estado suspensos desta promessa para as “próximas semanas”, cujo prazo de validade termina na reunião de 25 de julho, daqui a duas semanas.

Riscos externos agravam-se e inflação longe de 2%

A convicção de que os “riscos externos estão a aumentar ou já aumentaram” e a previsão de que a inflação ainda estará em 1,6% daqui a dois anos levou os banqueiros centrais do euro a apoiarem a estratégia de continuação de uma política de estímulos apresentada por Philip Lane, o atual economista-chefe, na reunião de início de junho.

O irlandês justificou as medidas tomadas nessa reunião (extensão do período de garantia de não mexida na taxa diretora até final do primeiro semestre de 2020 e lançamento de uma nova linha de financiamento para os bancos) e colocou o contexto para mais medidas de “alívio” monetário.

As atas confirmam que os banqueiros presentes consideraram os vários tipos de “medidas potenciais” que são opções de política no caso da necessidade do BCE tomar mais medidas - desde a reabertura do programa de compra líquida de ativos (descontinuado no final do ano passado), a um novo corte na taxa negativa de remuneração dos depósitos (que está em -0,4%), ou a um prolongamento ainda maior do período de não mexida na taxa diretora.

BCE tem de se "proativo", insiste Philip Lane

Philip Lane teve a oportunidade já este mês de carregar nas cores da sua intervenção na reunião de junho. O economista-chefe falou em Helsínquia e em resposta a perguntas colocadas por cidadãos ao BCE acentuando que são necessárias “medidas proativas” por parte do banco central e que “uma acomodação [estímulos] substancial é ainda necessária para trazer a inflação de volta para o seu objetivo”. Ainda que o BCE não veja uma recessão no horizonte.

Refira-se que a Comissão Europeia, nas suas previsões intercalares publicadas na quarta-feira, reviu em baixa a inflação para 2019 e 2020 – prevendo agora 1,3% nos dois anos em vez de 1,4%, longe da meta de 2% – e cortou no crescimento para 2020, apontando para 1,4% em vez de 1,5%.