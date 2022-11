Juros da dívida em alta em dia de leilão de obrigações

As taxas (yields) das Obrigações do Tesouro a vencer em 2029 e 2045 abriram esta quarta-feira no mercado secundário em alta a duas horas e meia do Estado realizar dois leilões de dívida naqueles dois prazos longos em que pretende colocar entre 1000 e 1250 milhões de euros.

Na linha a vencer em 2029 - que serve de referência a 10 anos -, as yields no mercado secundário subiram esta quarta-feira para 0,5%, muito acima do mínimo histórico de 0,278% registado a 3 de julho na sequência do 'efeito Lagarde' (ou seja, do impacto positivo do anúncio da escolha pela cimeira europeia de Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, para substituir Mario Draghi na presidência do Banco Central Europeu a 1 de novembro).

Mesmo que o Tesouro tenha de pagar esta quarta-feira no leilão uma taxa de colocação similar à yield do mercado secundário, será um novo mínimo histórico, inferior a 0,639% paga no leilão de junho.

Na obrigação que vence em 2045 - e que serve atualmente de referência a 30 anos, até que nova linha neste prazo seja lançada numa operação sindicada -, a yield no mercado secundário subiu esta quarta-feira para 1,4%, muito abaixo da taxa de colocação paga no último leilão daquela linha realizado no ano passado, tendo o Estado pago então 2,8%.

A descida das taxas de colocação na operação desta quarta-feira deverá reduzir ainda mais o juro médio das emissões de dívida pública que, até maio, caiu para um mínimo histórico de 1,5%.

Leilão de Bunds na Alemanha

Também a Alemanha vai esta quarta-feira ao mercado obrigacionista com um leilão dos títulos a 10 anos, que servem de referência para toda a zona euro e que têm rating máximo de triplo A. Estas obrigações são designadas por Bunds.

Na anterior operação, o Tesouro alemão pagou uma taxa negativa de -0,24%. A yield no mercado secundário abriu em -0,315%. O Tesouro germânico paga taxas negativas até ao prazo de 15 anos.

No leilão desta quarta-feira, a Alemanha deverá pagar a taxa mais baixa de sempre naquele prazo de referência.