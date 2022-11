Bruxelas mantém-se mais pessimista que Centeno. Crescimento não descola de 1,7%

O crescimento da economia portuguesa não deverá descolar de 1,7% este ano e no próximo adianta a Comissão Europeia no seu relatório de Previsões Intercalares para a zona euro e a União Europeia publicado esta quarta-feira em Bruxelas.

Essas previsões são idênticas às publicadas no relatório anterior divulgado em maio, continuando mais pessimistas do que as apresentadas por Mário Centeno no Programa de Estabilidade para 2019 e 2023 enviado em maio para Bruxelas, onde aponta para 1,9% em 2019 e 2020.

As previsões de Bruxelas estão mais próximas das divulgadas pelo Banco de Portugal em junho que aponta para 1,7% este ano e 1,6% no ano seguinte.

Com um crescimento de 1,7% nos dois anos, Portugal continua a crescer acima da média da zona euro que se deverá situar em 1,2% este ano e 1,4% no próximo.

Crescimento da zona euro em 2020 revisto em baixa

Bruxelas está até mais pessimista sobre o andamento da economia do espaço da moeda única no próximo ano. Em relação à previsão publicada em maio, a Comissão cortou, agora, o crescimento em 2020 de 1,5% para 1,4%.

Os riscos que ameaçam “nublar” a economia da zona euro estão “cada vez mais interligados”, diz Bruxelas. Pesa a incerteza sobre as negociações entre os Estados Unidos e a China durante esta segunda trégua na guerra comercial e sobre o desfecho do Brexit no final de outubro. A Comissão está, também, de olho na evolução da economia chinesa e na subida das tensões geopolíticas, nomeadamente no Médio Oriente. Todos estes riscos externos à zona euro deixam a Comissão de pé atrás sobre o segundo semestre deste ano e o arranque do próximo ano.

Riscos na indústria e na balança comercial em Portugal

Bruxelas continua a considerar que a economia portuguesa sofre riscos “descendentes” ligados a uma maior volatilidade na produção industrial e na balança comercial. Portugal continua a crescer menos do que 11 dos 19 membros do euro. O turismo continua a animar o sector de serviços e os riscos externos pesam sobre o andamento da indústria portuguesa e sobre as exportações.

Bruxelas reviu em baixa para 2020 o crescimento da Alemanha, um dos nossos destinos principais de exportação. Em vez de 1,5% previstos em maio, agora avança com 1,4%. No entanto, reviu em alta o crescimento para este ano do nosso principal cliente, Espanha. A economia vizinha deverá crescer 2,3% em vez de 2,1% este ano, apesar da incerteza política interna que poderá levar a novas eleições antecipadas no último trimestre do ano.

A inflação deverá manter-se muito baixa em Portugal em 2019. A Comissão cortou de 1,1% para 0,9% a previsão para a subida dos preços este ano, mas subiu de 1,4% para 1,5% no ano seguinte.

À escala da zona euro fez o mesmo: reviu em baixa de 1,4% para 1,3% as previsões de inflação para 2019 e 2020. Estes níveis de inflação, distantes do objetivo da política monetária do Banco Central Europeu, deverão manter a orientação para o reforço dos estímulos monetários este ano e no próximo.

No entanto, a inflação nos preços na habitação em Portugal deverão manter-se elevados, ainda que possam vir a moderar-se, diz a Comissão. No primeiro trimestre de 2019, a inflação no sector foi de 9%.