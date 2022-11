Reguladores ajudam Fintech a chegar ao mercado

Foram selecionadas 10 Fintech entre 40 candidatas no âmbito do Portugal Finlab, um projeto que envolve os três reguladores, Banco de Portugal (BdP), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF), destinado a ajudar estas empresas a entrar no mercado.

Quais as obrigações regulatorias a que os projetos das empresas tecnológicas têm de se submeter, qual o regulador que as supervisiona e em que contexto querem atuar? Foram estes os temas da primeira iniciativa deste projeto conjunto.

Das 10 empresas selecionadas, 70% são portuguesas e as restantes 30% são estrangeiras. O foco de atuação destes projetos que chegaram a fase de candidaturas é essencialmente a área dos pagamentos e o crédito.

O Portugal FinLab, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, apresenta 10 Fintech selecionadas que foram apoiadas pelos três reguladores sobre as regras a que devem obedecer. Trata-se de um projeto pioneiro cujas recomendações e regras de atuação foram acompanhados por representantes da CMVM, BdP e ASF em parceria com a Associação Portugal Fintech.

Os resultados da primeira edição surpreenderam os reguladores quanto ao número dos projetos recebidos.

"O Portugal Finlab foi lançado com o objetivo de constituir um canal de comunicação entre os três supervisores do sistema financeiro e empresas com projetos inovadores de base tecnológica para a área financeira (sector segurador, sector bancário e sector dos mercados financeiros), permitindo assim que estas entidades, possam compreender as suas obrigações regulatórias".

De entre as 40 empresas candidatas, conta-se não só uma grande "diversidade de área e geografia, sendo 50% estrangeiras", mas também a diversidade de atividade que vai desde "os meios de pagamentos, crypto e blockchain, P2P e P2B lending e regtech".

Deste total de projetos , 40% enquadram-se "no âmbito das áreas de competência partilhada do BdP e da CMVM".

Do lado das Fintech que estiveram presentes na apresentação, que decorreu na CMVM, a experiência de poderem contar com o apoio dos três reguladores foi "bastante positiva". Através deste canal, as dúvidas que tinham eram dissipadas de forma mais célere.

Entre as 10 empresas selecionadas encontram se, a Aplazame, a ecospend, a Infosistema, a Student Finance, a Hapi, a Match Place, a Utrust, a Alliance Lock, a Quantum Leap e a Quidgest.