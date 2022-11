Fundo de Resolução desdramatiza derrota do Fisco na contribuição sobre sector bancário

O Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, ainda que desconheçam a decisão arbitral específica que deu razão a uma sucursal de um banco contra o Fisco no que diz respeito à contribuição sobre o sector bancário, desdramatizam os seus efeitos. Mesmo que esta contribuição seja a principal fonte de financiamento daquele fundo que, até 2046, tem de reembolsar os empréstimos concedidos pelo Estado e pelos bancos.

“Não se perspetiva que esta matéria em particular venha a prejudicar o financiamento do Fundo de Resolução”, sublinhou o Banco de Portugal em respostas ao Expresso.